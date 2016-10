PF deflagra operação contra Polícia Legislativa do Senado por atrapalhar a Lava Jato

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta sexta-feira, 21 de outubro, a Operação Métis. Estão sendo cumpridos mandados judiciais no Senado Federal afim de desarticular associação criminosa armada que trabalhava para dificultar o andamento da Operação Lava Jato e outras investigações federais. Os agentes da PF realizam buscas nos gabinetes da Polícia Legislativa, localizados no subsolo do Senado. Não há mandados judiciais contra políticos.

A operação conta com o apoio do Ministério Público Federal. Ao todo, São quatro mandados de prisão temporária e cinco de busca e apreensão. Os mandados foram expedidos pela 10º Vara Federal do Distrito Federal.

Quatro policiais legislativos foram presos e o diretor da Polícia Legislativa, Pedro Carvalho Oliveira, foi conduzido coercitivamente para prestar depoimento.

A Polícia Legislativa é acusada de retirar escutas autorizadas pela Justiça e ainda a prática de atos de intimidação à Polícia Federal.

De acordo com nota da PF, em um dos eventos, o Diretor da Polícia do Senado ordenou a prática de atos de intimidação à Polícia Federal, no cumprimento de mandado expedido pelo Supremo Tribunal Federal em apartamento funcional de Senador.

Os investigados responderão por associação criminosa armada, corrupção privilegiada e embaraço à investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Somadas, as penas podem chegar a 14 anos e 6 meses de prisão, além de multa.

A Justiça Federal determinou a suspensão do exercício da função pública dos policiais do Senado envolvidos.

O nome da operação é uma alusão à Deusa da proteção, Métis, que podia prever acontecimentos.