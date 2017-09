Petroleiros começam nesta terça rodada de assembleias nas bases da Petrobras no RN

O Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Norte (Sindipetro-RN) irá realizar ao longo de uma semana uma rodada de assembleias nas principais bases da Petrobras no Estado. As sessões deliberativas serão realizadas a partir desta terça-feira, 05, e vão até o dia 12 deste mês e têm por objetivo apreciar proposta de Termo Aditivo à Pauta de Reivindicações da categoria.

Através da mobilização, os trabalhadores do setor esperam conseguir evitar os impactos da Reforma Trabalhista e da lei que libera a terceirização para as atividades-fim.

Nas assembleias, serão debatidas as estratégias de luta contra as privatizações por parte do Governo Federal. Também será levada à discussão proposta de desconto assistencial de 2% incidindo na remuneração de ativos (salário básico e demais adicionais) e aposentados (Petros e INSS), nos meses de outubro, novembro e dezembro, sendo 1% destinado à FUP e 1% para os sindicatos.

Veja o calendário de assembleias deliberativas: