Petrobras realiza simulação de emergência próximo ao viaduto II nesta quinta

A Defesa Civil do Município informa que será realizada uma simulação de emergência sob a responsabilidade da Petrobras nesta quinta-feira, 27 de abril, às 14h30, no poço de petróleo localizado no Abolição lll, próximo ao Viaduto II, que integra o Complexo Viário da Abolição. A orientação é para que a população evite o trecho no período do teste.

“A população deve manter a calma, pois se trata de uma simulação”, explica o secretário de Segurança, Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, Eliéser Girão.