Petrobras calcula desvios de R$ 7 bilhões em contratos com a Odebrecht

Uma estimativa preliminar realizada por auditorias internas na Petrobras revelou que aproximadamente R$ 7 bilhões foram desviados da estatal através contratos com o grupo Odebrecht. A estimativa leva em consideração, além das obras de engenharia, superfaturamentos em contratos de fornecimento de equipamentos como sondas, de construção de unidades operacionais e de prestações de serviços, como a exploração de petróleo. As informações foram obtidas pelo jornal O Estado de São Paulo.

Os preços superfaturados ajudaram a empreiteira a pagar propinas a diversos políticos.

Apesar de alto, o volume de recursos desviados da estatal pode ser ainda maior, pois a Petrobrás aguarda o resultado de mais de 70 delações de executivos da Odebrecht na Operação Lava-jato.

Entre a extensa lista de contratos do grupo Odebrecht com a Petrobrás estão importantes, e bilionárias, obras como a refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, e o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ). A Odebrecht e Petrobras também são sócias na Braskem e o grupo empresarial ainda possui contratos para perfuração de petróleo e é sócio do estaleiro Enseada do Paraguaçu.

O Jornal ressalta que a Odebrecht venceu, inclusive, licitação para prestar serviços de Segurança e Meio Ambiente em 10 países onde a Petrobras mantém atividades.

Na matéria, o jornal O Estado de São Paulo informou que entrou em contato com a assessoria de imprensa da Odebrecht, mas foi informada que o grupo empresarial não se manifestaria. Já a Petrobras não respondeu aos questionamentos da reportagem.