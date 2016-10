Petrobras aumenta preço do gás de cozinha a partir desta terça-feira

A Petrobras anunciou que o preço do gás liquefeito de petróleo (GLP), conhecido como gás de cozinha, terá aumento de até 4% para as distribuidoras, variando conforme a região e tipo de contrato com a estatal. O aumento é referente à cobrança de taxas pelo uso da infraestrutura da Petrobras, como os tanques de armazenagem, e a medida começa a valer a partir desta terça-feira, 1º de novembro.

A região Nordeste será a mais impactada, com a maioria dos contratos reajustados em 4%. Com o aumento, o botijão de 13 kg, que, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), custa, em média, R$ 53,76 no Nordeste, poderá ficar R$ 2,15 mais caro na região.

O anúncio do aumento no preço do GLP foi feito às distribuidoras duas semanas após redução dos preços da gasolina e do diesel pela Petrobras nas refinarias. Cada distribuidora irá escolher se repassará ou não o reajuste ao consumidor final.