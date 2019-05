Pesquisadores apontam dispositivos eletrônicos como alternativa ao tabagismo

São Paulo, 20 mai (EFE) – Ainda sem aprovação para venda no Brasil, os dispositivos eletrônicos, como cigarros eletrônicos e dispositivos de aquecimento de tabaco são os protagonistas do debate entre pesquisadores e médicos que consideram a vaporização da nicotina uma forma mais “segura” de consumir tabaco em comparação ao cigarro convencional.

Sem fumaça, os “e-cigarretes” têm sido associados a políticas de redução de danos, que são estratégias desenvolvidas por muitos países para minimizar os danos do tabagismo e, ao mesmo tempo, criam uma opção para a indústria do tabaco se manter ativa no mercado.

Agência EFE