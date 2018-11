Pesquisadora lança livro sobre autismo nesta quinta-feira em Natal

A pesquisadora sobre o autismo Aneida Fulsang lança às 19 horas desta quinta-feira, 22, no Praia Shopping, em Natal, o livro “Autismo: Aprendendo a Aprender com Ejner”. A obra é a primeira de uma série que relata a experiência e os avanços do tratamento do seu filho Ejner, de 12 anos, autista com severidade nível 3 não verbal.

Desde o seu diagnóstico, Aneida iniciou suas pesquisas sobre o transtorno se tornando referência para mães e pais que buscam informações em sua página no Facebook “Autismo: aprendendo a aprender com Ejner”, com mais de 200 mil seguidores.

O livro é uma viagem para quem excursiona pela realidade do espectro autista – seja por uma relação familiar ou profissional – através de experiências cheias de amor e competência teórica. A obra discute o autismo e os métodos de tratamento para ajudar famílias, profissionais e a sociedade em geral a entender e melhorar a qualidade de vida de seu portador, trazendo à tona, algumas desordens sensoriais típicas do autista e os meios de diminuí-las.

A publicação foi ilustrada pelo design gráfico potiguar Lyo Lima que registra situações cotidianas de Ejner, com destaque para os problemas sensoriais enfrentados com frequência. Mostra também como os seus familiares atuam no sentido de minimizar a sobrecarga de estímulos, tornando a experiência mais inclusiva.

“O conteúdo, colocado de forma clara, prazerosa e didática, contém informações muito úteis sobre as alterações sensoriais presentes na maioria das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). As ilustrações são belíssimas. A leitura dará um conhecimento que ajudará na compreensão de muitos comportamentos aparentemente espontâneos que observamos nestas pessoas. Estou aguardando o segundo volume”, disse o doutor José Salomão Schwartzman, referência no Brasil na área da neurologia da infância e adolescência.

Na tarde desta quinta-feira (22), a partir das 14h30, a autora conversa com os profissionais e integrantes da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas do Rio Grande do Norte (APAARN), na sede da instituição em Cidade Satélite.

O lançamento em Natal abre uma sequência que ocorre em mais cinco cidades do País. Além da capital potiguar, a escritora e palestrante lança o livro e realiza conferência em Maceió, no dia 26 de novembro e em Aracaju no dia 29 de novembro. Já em Brasília a pesquisadora tem compromissos agendados para 05 de dezembro. Na cidade Joinville, em Santa Catarina, ela estará em primeiro de dezembro e encerra o ciclo no Brasil em São Paulo em 8 de dezembro.

“Há dois anos, visitando minha família no Brasil, conheci algumas mães de crianças especiais que buscavam compreender o comportamento do meu filho Ejner, ao mesmo tempo em que demonstravam ter sede de entender seus filhos e ajudá-los a se desenvolver dentro de suas limitações. Neste livro compartilho o dia a dia do meu garoto, suas dificuldades e avanços, como sente, reage e vê o mundo. Ele tem me ensinado as mais variadas formas de amor, muito além das palavras”.

Autismo

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) vem despertando a curiosidade de muitos estudiosos da área de desenvolvimento e aprendizagem. Atingindo 1% da população mundial, esta condição trata-se de uma disfunção sensorial que afeta a forma como o sujeito percebe o mundo e seus estímulos, comprometendo a interação social, a comunicação e, por conseguinte, todas as interrelações que são impostas a qualquer ser humano em suas mais diversas nuances.

Apesar de afetar a condição neurológica de seu portador, o transtorno ainda tem causas e diagnóstico bem obscuros, constituindo-se em uma sentença bastante cruel para aqueles que precisam se deparar com esta realidade.