Pesquisa revela que 43% dos idosos respondem pelo sustento da casa

Um estudo feito pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) constatou que 21% dos idosos aposentados continuam exercendo algum tipo de atividade remunerada. Segundo os autores do estudo, uma das principais razões do fenômeno é o fato de a renda não ser suficiente para pagar as contas – é o que afirmam 47% dos entrevistados.

De acordo com a pesquisa, no Brasil, sete em cada 10 idosos são beneficiados pela aposentadoria atualmente. Além da questão financeira, entre os que têm mais de 60 anos e ainda exercem alguma atividade remunerada, 48% disseram que querem se sentir produtivos nessa fase da vida e 46%, que buscam manter a mente ocupada.

Segundo o estudo, boa parte dos lares conta com a renda de familiares com mais de 60 anos. Nove em cada 10 idosos (91%) contribuem financeiramente com o orçamento, sendo que 43% os principais responsáveis pelo sustento da casa. Ainda assim, 34% dos entrevistados recebem algum tipo de custeio por meio de pensão por morte de cônjuge ou ente familiar.

Planejamento

Entre os que se planejaram pensando nessa fase da vida, 32% admitem nunca

A maior parte dos entrevistados (47%) afirmou que se previne por meio da contribuição do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); 34% disseram que fazem algum tipo de investimento – número que sobe entre as classes A e B – como poupança (13%), previdência privada da empresa em que trabalhou (9%) e investimentos como fundos ou ações (7%).

Há também uma parcela que investe em previdência paga por conta própria (7%) e em imóveis (6%) – considerando apenas os imóveis tratados como investimento, e não como moradia.

Entre a população da faixa etária acima de 60 anos que não se prepararam para a aposentadoria, os principais fatores citados são falta de renda (29%) e de sobra de dinheiro no orçamento (25%).

O SPC diz que os dados refletem um novo cenário com o aumento da expectativa de vida no Brasil e ressalta que planejar a aposentadoria pensando na renda que virá com o INSS é arriscado no contexto atual no país. De acordo com a entidade, o valor médio do benefício concedido raramente é suficiente para dar cobrir despesas que não estavam previstas, como gastos com remédios e plano de saúde.

Foram entrevistados 612 consumidores com idade acima de 60 anos de ambos os gêneros e de todas as classes sociais, nas 27 capitais brasileiras. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para um intervalo de confiança de 95%.

Agência Brasil