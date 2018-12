Pesquisa: 60% dos mossoroenses pretendem ir às compras neste final de ano

Pouco mais de uma semana para as festas de fim de ano e com o pagamento da segunda parcela do 13º salário, o comércio se prepara para atender a demanda dos que deixam para realizar as compras de última hora. De acordo com pesquisa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SEDAT), 60,54% dos mossoroenses desejam ir às compras neste fim de ano. Desse total, 18,83% responderam que planejam gastar acima de R$ 400.

Outros 18,39% dos entrevistados pretendem gastar entre R$250 e R$400. “As pesquisas realizadas pela Secretaria servem para nortear ações não apenas no Poder Público, mas também auxiliar os comerciantes sobre o potencial de cada momento e o humor do consumidor. O comércio precisa estar atento ao atendimento, preços e qualidade dos produtos, além de, neste caso, entrar no clima natalino para incentivar as pessoas na hora das compras. Reflexo disso é mais vendas e possivelmente mais contratações.”, avaliou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Lahyre Rosado Neto.

A pesquisa ouviu 223 pessoas, no período de 10 a 12 de dezembro, para identificar quais as intenções de compras.

O estudo identificou também que vestuários e calçados terão lugar de destaque na preferência dos consumidores (45,59%), seguidos por perfumes e cosméticos (13%) e eletrodomésticos/eletrônicos (7,17%). Relógios e joias (3,59%), brinquedos (3,14%), livros (1,79%), moto e carro (0,90%), e material esportivo (0,45%) também terão seu espaço nas vendas.

O local das compras apontado pela maioria dos entrevistados, devido principalmente a questão dos preços, é o comércio de rua (43,50%) e na sequência o shopping (16,14%), pela comodidade. Apenas 3,14% dos consumidores apontaram que vão comprar pela internet.