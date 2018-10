Pesquisa Datafolha: Bolsonaro tem 58% dos votos válidos, contra 42% de Haddad

O candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, liderou a primeira pesquisa de intenção de voto do Datafolha para o segundo turno das eleições, divulgada na última quarta-feira, com 58% dos votos válidos, contra 42% de Fernando Haddad, do PT.

No primeiro turno do pleito, realizado no último domingo, Bolsonaro obteve 46,03% dos votos válidos, e Haddad, 29,28%. Os votos válidos são calculados sem levar em conta os votos brancos, nulos e os entrevistados que se disseram indecisos.

Levando-se em conta todas as intenções de voto declaradas na pesquisa divulgada hoje, o capitão da reserva do Exército obteve 49%, e o ex-prefeito de São Paulo, 36%. Os votos brancos e nulos somaram 8%, e 6% dos eleitores disseram não ter se decidido.

Para a pesquisa, que tem 95% de nível de confiança e margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o Datafolha entrevistou na terça-feira 3.235 pessoas em 227 municípios.

Agência EFE