Pesquisa da UERN ajuda a reduzir em mais de 40% os custos da coleta de leite

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) teve seis trabalhos aprovados no 50º Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional (SBPO), que ocorrerá de 6 a 9 de agosto no Rio de Janeiro. Entre os trabalhos aprovados está o artigo “Aplicação do problema do caixeiro-viajante na otimização da coleta de leite em Santa Cruz na Paraíba”, onde o aluno do mestrado Thyago Alves Sobreira ajuda, via processos de otimização, a reduzir os custos da coleta de leite em mais de 40%. Uma contribuição que a pesquisa na UERN dá ao sertanejo.

“Minha família vive do leite e eu só estou aqui hoje porque o leite está me ajudando, já que não tenho bolsa de estudo”, afirmou Thyago Alves na apresentação da proposta do projeto que foi indicado para concorrer ao prêmio de melhor pesquisa do SBPO. O professor Heitor Liberalino ressalta que “a liberdade na escolha dos temas faz com que o aluno tente achar soluções para os problemas de sua própria região”.

Os trabalhos aprovados foram produzidos pelo Prof. Dr. Lima Júnior, diretor da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais (FANAT); e o Prof. Dr. Heitor Liberalino, em conjunto com os alunos do Mestrado em Ciência da Computação. Os dois professores são lotados no Departamento de Ciência da Computação.

O 50º Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional tem como tema “Cidades inteligentes: planejamento urbano, fontes renováveis e distribuição de recursos”. Conforme o professor Lima Júnior, os trabalhos da UERN foram frutos de um ensaio de pesquisa que representam um incentivo aos discentes no caminho da produção de artigos científicos. “Além disto, é um estímulo para o bom desempenho na disciplina de Projeto e Análise de Algoritmos”, afirmou.

Trabalhos da UERN aprovados no SBPO: