Pesquisa CERTUS/FIERN para o governo do estado

O Sistema FIERN publicou neste domingo, no @sistemafiern, dados da 4ª Pesquisa FIERN/Certus realizada de 14 a 17 de setembro.

Foram entrevistados 1.410 eleitores maiores de 16 anos em 8 regiões do RN. A margem de erro 3% e intervalo de confiança de 95%.

Para o governo do estado na estimulada o resultado foi o seguinte:

Fátima Bezerra 36,24%

Carlos Eduardo 21,21%

Robinson Faria 10,43%

Nenhum 19,65%

Não sabe 7,52%

Se a eleição fosse hoje no cenário estimulado apenas com os votos válidos a Senadora Fátima Bezerra estaria a menos de 1% para vencer no 1º turno:

Fátima Bezerra 49,76%

Carlos Eduardo 29,11%

Robinson Faria 14,31%

Brenno Queiroga 2,73%

Professor Carlos Alberto 2,63%