Pesquisa aponta Rosalba com 56% das intenções de voto e Tião com 22%

Pesquisa realizada pelo instituto IPESPE e encomendada pelo Jornal De Fato sobre as intenções de voto do eleitorado mossoroense mostrou a ex-governadora Rosalba Ciarlini (PP), da Coligação Força do Povo, na frente da disputa pela Prefeitura Municipal de Mossoró, com 56% da intenção de votos.

Em segundo lugar na pesquisa aparece o empresário Tião Couto (PSDB), da coligação Mossoró Melhor, com 22% das respostas. Gutemberg Dias (PC do B), da coligação Mossoró tem Jeito, foi escolhido por 4% dos eleitores pesquisados.

O atual prefeito, Francisco José Júnior (PSD) foi incluído na pesquisa e alcançou 3% das intenções de voto. Em último, está o professor Josué Moreira (PSDC), com 1%.

Os votos brancos e nulos somam 11% e os indecisos são apenas 3%. Considerando apenas os votos válidos, Rosalba estaria colocada com 66% das intenções dos eleitores de Mossoró e Tião com 26%.

A pesquisa foi realizada nos dias 21 e 22 de setembro e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número de identificação: RN-00375/2016.