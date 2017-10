Pesquisa aponta o RN como o 5º destino mais desejado do Brasil

Mesmo diante de uma crise econômica, o turismo no Rio Grande do Norte não perdeu força. O estado é o quinto destino mais desejado dentro do Brasil entre os turistas brasileiros, ficando com 8.3% da preferência e a frente de estados como a Bahia. Na região Nordeste, o RN é a terceira rota mais almejada.

Os números estão presentes na pesquisa “O Viajante Brasileiro” apresentada, nesta quinta-feira, 05, ao governador Robinson Faria, trade turístico potiguar, agentes de turismo em geral e imprensa. O estudo aborda os principais hábitos do consumidor de viagem no Brasil, principalmente os que influenciam na decisão de escolha do destino e o seu formato de compra. O levantamento foi feito no início do ano e atualizado em abril.

“Em mais de 20 anos no setor, eu posso dizer com certeza que nunca se divulgou tanto o RN como a gente tem feito nos últimos quase três anos”, afirmou o secretário de Estado do Turismo, Ruy Gaspar. Ele lembrou que somente em 2017 foram investidos mais de R$ 1 milhão na promoção do estado como roteiro turístico. Entre as ações, destaque para divulgação em aeronaves e companhias áreas, além de parcerias com operadoras de turismo nacional e internacional e participação em feiras.

No evento também foi lançada a edição de outubro da Revista Viagem e Turismo com matéria especial sobre o RN. O periódico é considerado uma das principais revistas do setor e tem uma tiragem média de 100 mil exemplares. A edição traz matérias e fotos sobre as atrações do litoral potiguar, em um misto de cultura, gastronomia e praia. Estão incluídos destinos como Forte dos Reis Magos, Baía Formosa, Maracajaú, Galinhos, Lajedo de Soledade e outros.

