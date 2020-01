Percorrendo O Caminho Dos Fatos – Wilson Bezerra

É natural que busquemos os fatos registrados na documentação escrita, descrevendo acontecimentos marcantes em nossa história, recorrendo o arquivo documental do saudoso Raibrito, lá encontramos em detalhes aspectos pertinentes aos primeiros políticos de nossa legenda partidária.

Em abril de 1945, em pleno exercício do cargo o Padre Mota apenas com três anos na função, decide renunciar e dai por diante passaram até conclusão do limite do mandato, vários prefeitos, todos em tempo hábil de um encargo.

O sobrinho do Padre Mota, Vicente da Mota Neto, assumiu o mandato em janeiro de 1946,após o que ocorreu um retalhamento de mandatos na condição de Prefeito de Mossoró, em espaço muito pequeno de mandato.

Sebastião de Souza Revorêdo, Augusto da Escóssia Nogueira, José Nicodemus, José paulino de Souza, Gerson Dumaresq, que afinal terminou a operação tapa-buraco, com a realização de eleição Democrática.

Evidentemente a municipalidade Mossoronse sofreu forte atentado administrativo por um período que passou, cada ocupante não rendeu nada que viesse contribuir para o crescimento da cidade, Padre Mota renunciou por questões religiosa, é bom que se frise esse aspecto.

Vale salientar que esse quebra-quebra de exíguo mandato foi contornado a partir da decisão tomado por Dix-sept Rosado que se declarou candidato prefeito de Mossoró e de pronto lançou-se um pacto, Vingt Rosado seria candidato a Vereador, Dix-huit candidato a deputado Estadual, dai por diante montando-se o esquema politico dos Rosados que durou pouco mais de cinquenta anos. Em 1951 Dix-setp Rosado já Governador do Estado sofre acidente aéreo, morre deixando apenas o legado políticos aos irmãos Vingt e Dix-huit.

A sorte do esquema Rosado foi que passaram a dominar numa época de reconhecidos políticos a exemplo de Getúlio Vargas, Ademar de Barros, Brigadeiro Eduardo Gomes, Café Filho, Marechal Henrique Gaspar Dutra.

Por todos os aspectos a história tem o sentido de reclamar sua efetiva participação como construtora de um passado ao qual rendemos merecidas homenagens.