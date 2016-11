Pendências, Macau e Guamaré entram em colapso no abastecimento de água

Pendências, Macau e Guamaré passaram a integrar, no último final de semana, a lista das cidades do Rio Grande do Norte que estão com os sistemas de abastecimento de água em situação de colapso. Segundo o gerente da Regional Sertão Central, Antônio de Pádua da Costa, a situação vinha se agravando desde o mês passado, com os baixos níveis do Rio Piranhas-Açu, mesmo com as ampliações de vazão feitas pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern).

Outro ponto destacado por Antônio de Pádua são as bombas instaladas para irrigação, funcionando fora do padrão estabelecido por resolução da Agência Nacional de Águas (ANA). Isso tem prejudicado o abastecimento, apesar da fiscalização feita pela ANA.

Com as inclusão de Pendências, Macau e Guamaré, chega a 25 o número de cidades do Rio Grande do Norte em situação de colapso. Outras 68 cidades são abastecidas em sistema de rodízio.