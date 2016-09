Pedreiro morre em colisão entre carro e ciclomotor na Estrada da Raiz em Mossoró

Uma colisão envolvendo uma caminhoneta tipo Ranger e um ciclomotor deixou uma pessoa morta, o fato aconteceu na tarde desta terça-feira na Estrada da Raiz vizinho ao conjunto Nova Mossoró.

Segundo informações a vítima identificada como Manoel Andrade da Silva, 71 anos de idade, pedreiro e era proprietário de um bar no sitio Cajazeiras.

Manoel trafegava com destino ao trabalho no conjunto Nova Mossoró quando foi colhido violentamente pelo veiculo e morreu e morreu no local.

O motorista acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e deixou o local.

Quando deixava o local o motorista colidiu com um poste da rede elétrica, o mesmo abandonou o veículo e evadiu-se.

O corpo do pedreiro foi removido para o ITEP.