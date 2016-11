PEC do Teto dos Gastos passa por segunda sessão de discussão

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 55/2016, que limita os gastos públicos no Brasil pelos próximas duas décadas, passou pela segunda sessão de discussão no Plenário do Senado nesta sexta-feira, 18 de novembro. São necessárias cinco sessões de discussão antes da votação em primeiro turno. Depois, a PEC deverá passar por um segundo turno de análise, que exige três sessões de discussão antes da deliberação final.

A expectativa é de que a PEC do Teto de Gastos seja votada em primeiro turno no dia 29 de novembro e, em segundo turno, no dia 13 de dezembro.

Antes das votações, o Senado fará uma sessão temática de debates sobre a proposta. A reunião está marcada para a terça-feira (22), às 11h, e deve contar com a presença de um representante do Ministério da Fazenda.

Reforma Política

Na sessão plenária desta sexta-feira, transcorreu também a primeira sessão de discussão, em segundo turno, da PEC 36/2016, que acaba com as coligações partidárias nas eleições proporcionais (vereadores e deputados) e cria cláusula de barreira para a atuação dos partidos políticos.