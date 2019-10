Paulo Coelho doa R$ 1 milhão para obras sociais de Irmã Dulce

O escritor Paulo Coelho doou R$ 1 milhão à Associação Obras Sociais Irmã Dulce. A informação foi divulgada no Twitter do escritor, neste sábado (5).

Em sua mensagem, Coelho aproveitou para criticar os gastos de políticos com viagens: “Hoje vejo que 35 políticos vão gastar dinheiro do contribuinte c/ passagens + USD 478 (R$ 1,9 mil) por dia, ‘representando o Brasil’”, escreveu.

Paulo Coelho revelou, em entrevista ao jornalista Pedro Bial em abril, que Irmã Dulce “matou sua fome”. A freira baiana, conhecida por suas numerosas obras de caridade, será canonizada pelo papa Francisco no próximo dia 13, no Vaticano.

“Tive o privilégio de conhecer Irmã Dulce, na minha juventude, quando eu fugi de casa e fui parar na Bahia. Cheguei na Bahia sem 1 centavo. Eu devia ter uns 18 anos e, enfim, estava totalmente perdido, não sabia como continuar (…) e aí alguém me indicou essa santa. Eu fui até lá e me lembro, como se fosse hoje, de várias pessoas na porta pedindo alguma coisa e, entre elas, eu. Eu entrei e ela me disse: ʹOlha, meu filho, a única coisa que eu posso fazer é te dar dinheiro pra voltar pra casa, conseguir uma passagem. E, efetivamente, voltei de tarde, naquele dia, e ela me deu a passagem pra voltar pra casa”, finalizou.