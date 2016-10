Pau dos Ferros fica sem SAMU até Governo definir divisão de custos com municípios do Alto Oeste

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) emitiu nota no fim da tarde desta sexta-feira informando que o Governo do Estado manterá o serviço da Base Descentralizada do SAMU 192 em Pau dos Ferros, paralisado temporariamente.

O serviço com base em Pau dos Ferros atende mais 36 municípios da região.

Com a decisão, o secretário de Saúde, George Antunes, conduzirá uma reunião com os representantes dos municípios beneficiados para viabilizar uma pactuação pela continuidade da prestação do serviço.

Agendada para a próxima terça-feira (11), a reunião contará ainda com a presença do diretor do SAMU 192 RN, Cláudio Macedo.