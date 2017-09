Pau dos Ferros – Clistenes Carlos

REFLITA: Com otimismo, coisas maravilhosas e cores lindas sempre aparecem no dia a dia.

FINECAP

Uma megaestrutura em som, iluminação, palcos, camarotes e estandes, além de atrações a nível nacional, muita animação e gente bonita, foram os componentes para o sucesso de mais uma edição da Feira Intermunicipal de Educação, Cultura, Turismo e Negócios do Alto Oeste Potiguar – a Finecap 2017, que aconteceu nos dias 02, 03 e 04 de setembro na praça de eventos em Pau dos Ferros/RN.

ATRAÇÕES

Os destaques das apresentações artísticas ficaram marcados pelo show do cantor Xand Avião (Aviões do Forró) e da dupla sertaneja, Matheus e Kauan, que atraiu um público de milhares de pessoas, em uma Praça de Eventos lotada. Além deles, outras atrações promoveram festa e muita diversão para o público nas outras noites. Entre elas destacamos Saia Rodada, João Neto Pegadão, Pedrinho Pegação, Giannini Alencar entre outras, que se apresentaram entre os dias 02 a 04 de setembro.

ECONOMIA

Entretanto, a edição 2017 da Finecap, não ficou marcada apenas pelo grande público e as atrações artísticas, mas, também, pelo grande investimento e consequente crescimento da feira. Grandes empresas apostaram na Finecap, e obtiveram sucesso, pelo número de visitantes que passaram pelos stands, assim como, pelo volume de negócios realizados. As três noites de programação movimentaram a economia de todo o município. Todas as pousadas e hotéis da cidade ficaram lotadas de turistas. Gerando renda e oportunidade de comércio para hotéis, restaurantes, supermercados e tantos outros empreendimentos.

CAMAROTE RIO GRANDE

Um dos espaços mais badalados da Finecap esteve de volta neste ano. Estamos falando do Camarote Rio Grande, que durante as três noites do evento reuniu muita gente bonita e bacana. Nós marcamos presença e adoramos a estrutura diferenciada com conforto, segurança, banheiros e bares exclusivos. Por lá fomos muito bem recebidos pelos empresários Gomes, Paulinho e Rômulo Regis, assim também pelo diretor do Jegue Folia, Ewerton Laércio.

FARRA MIX

Neste domingo, 03 de setembro, o cantor Avine Vinny se apresentou pela primeira vez na cidade de Pau dos Ferros e agitou a Farra Mix, Esquenta da Finecap, que aconteceu nos salões da AABB. Um grande público marcou presença e a festa foi um sucesso! Os irmãos Cleanto Bezerra e João Noronha estão de parabéns por mais um evento consolidado e que leva a marca do Carnapau Produções.

EMANCIPAÇÃO

O Plenário da Câmara de Vereadores de Pau dos Ferros ficou totalmente lotado neste sábado, 02 de setembro, por ocasião de Sessão Magna Pública realizada em homenagem aos 161 anos de Emancipação Política do município. Organizada pelas Lojas Maçônicas 13 de Setembro, Manoel Reginaldo da Rocha e Francisco Sales do Nascimento, em parceria com a Prefeitura Municipal, a Sessão Solene foi presidida pelo Venerável Mestre Aldemir Guedes do Rêgo e na ocasião o Doutor Henrique Baltazar Vilar dos Santos, Juiz de Direito, ministrou uma palestra com o tema: “O papel da maçonaria no atual contexto político brasileiro.

CIRCULANDO

Circulando pelo Camarote Rio Grande o prazer de rever Erikson Queiroz, a radialista Adriana Isis, Irineu Neto, Franklin Rebouças, Jackson Henrique, Círios Vannuci, Barbará Paiva, as colunistas Malena Claudino e Gil Lima, Adolfo Silveira prefeito de Francisco Dantas, Sassá Veículos, Mateus Rodrigues, Cleanto Bezerra e Alessandra Páscoal, João Noronha, João Felipe e Marina Vidal, entre vários outros.

CAMAROTES

Por falar em camarote, fomos muito bem recebidos no camarote da loja Max Modas a quem agradecemos a receptividade do casal Passifal Alves/Marillac Souza, assim também como no camarote da InovaCell a quem agradecemos o carinho e gentileza do amigo Thiago Luã e também marcamos presença no camarote da Líder Viagens e Turismo e IlanTur e daqui agradecemos a gentileza de Jailson Paiva e do casal Zé/Wedima.