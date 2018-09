Pau Dos Ferros – Clístenes Carlos

REFLITA: Nada melhor para a alma que treinar a gratidão e diariamente agradecer pelas bênçãos que receber.

JOCÉLIO QUEIROZ

Nesta quarta-feira, 26 de setembro, foi dia de cantar parabéns e desejar muitos anos de vida e felicidades para o empresário e chef de cozinha do Mirante e Pousada Recanto Alto da Serra, Jocélio Queiroz. Para comemorar a data toda especial, ele abriu as portas da área de lazer do Mirante, muito bem localizado na serra de Portalegre, e ao lado da esposa Ceiça Queiroz recebeu amigos e familiares para um brinde a vida. Os convidados desfrutaram de uma noite bastante agradável, com direito a música ao vivo, cerveja gelada, uísque, drinques, espumantes, vinhos e um buffet farto e delicioso assinado pelo próprio aniversariante.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Corregedoria Geral do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) promoveu nesta quarta-feira (26), no auditório da Faculdade Evolução Alto Oeste Potiguar (Facep), uma audiência pública com o objetivo de aproximar o MPRN da sociedade pauferrense. O procurador de Justiça e corregedor geral do MPRN, Anísio Marinho Neto, esteve presente no encontro, junto com promotores corregedores, promotores da comarca de Pau dos Ferros e com o ouvidor em exercício do MPRN, Jorge Tonel. O prefeito Leonardo Rêgo e o vereador Eraldo Alves, presidente da Câmara Municipal, também marcaram presença.

ALEX SOARES

Formado em medicina pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e com residência médica em Neurologia pelo Hospital da Restauração na cidade do Recife, Dr. Alex Soares, que é Membro Titular da Academia Brasileira de Neurologia e Professor do Curso de Medicina da UERN, agora exerce suas atividades em Pau dos Ferros, na Clínica Cemed, localizada na Av. Getúlio Vargas, 1441, centro. O agendamento de consultas pode ser feito através do telefone (84) 99866-8131.

FIQUE POR DENTRO

@ – No aniversário de Jocélio Queiroz, a satisfação de dividir mesa com os casais José Vieira/Soraya Viera da Escola Técnica Catarina de Siena, Alexandre Paula/Maxlânia Paula da Clinótica e Cleber Maia/Joseílma Maia da loja A Joia. Por lá, também a satisfação de rever o casal Círios Vannuci/Bárbara Paiva.

@ – Conforto, segurança, contato com a natureza, gastronomia premiada, clima serrano, área de lazer com piscinas e ótima relação custo/benefício. Tudo isso e muito mais está esperando por você na Pousada e Mirante Recanto Alto da Serra, em Portalegre. Suba a serra para curtir o seu final de semana!!! Informações e reservas: (84) 9.9647-1213 | 9.9647-1234 | [email protected].

@ – Na Audiência Pública promovida pelo Ministério Público, a grata satisfação de rever o delegado da polícia civil Dr. Inácio Rodrigues, a advogada Lidiana Souza, diretora da OAB Pau dos Ferros; o presidente da Câmara Municipal, vereador Eraldo Alves e o diretor da Caern, Esmeraldo Alves.

@ – O Bombeer Pub é uma ótima opção para tomar cervejas especiais, degustar deliciosos petiscos e curtir o ambiente relax que o local oferece. Além disso, o cardápio de cervejas é bastante variado. Vale a pena conhecer o Bombeer que fica localizado na Rua Manoel Alexandre, em cima da loja Sassá Veículos.