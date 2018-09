Pau Dos Ferros – Clístenes Carlos

REFLITA: Nada melhor para a alma que treinar a gratidão e diariamente agradecer pelas bênçãos que receber.

LABOL

O Laboratório de Análises Clínicas – LABOL, do conceituado Bioquímico Dr. Lobinho é destaque e referência na cidade de Pau dos Ferros e região. Premiado com título de excelência nacional e com mais de 32 anos de experiência em análises clínicas, o LABOL está se expandindo pelo Alto Oeste Potiguar. Recentemente Dr. Lobinho e Dra. Bruna Lobo, inauguraram unidades de postos de coletas nas cidades de Itaú, São Miguel e Martins.

FISIOTERAPIA

O Fisioterapeuta Dr. Oseas Rodrigo, especialista em Gerontologia, Fisiologia do Exercício e Biomecânica do Movimento com capacitação em Perícia e Assistência Técnica Judicial, vem se destacando em Pau dos Ferros e região pelos excelentes serviços prestados na sua Clínica Reabilitare, localizada na Rua Hemetério Fernandes. Contato: (84) 99967-6090.

DUDU MULTIMARCAS

A loja virtual “Dudu Multimarcas” está repleta de opções de perfumes francês, camisas de várias marcas e relógios com aquele precinho especial. Siga o Instagram @DuduMultimarcas e acompanhe as novidades! Compras parceladas no cartão e envio para todo brasil. Frete Grátis na cidade de Pau dos Ferros e região!

TRÁFEGO LOOK APODI

Atenção meninos e meninas de Apodi e região que tem o sonho de ser modelo. Estão abertas as inscrições para participar do maior concurso de modelos do Nordeste! Os interessados em participar do Tráfego Look – 25 anos podem fazer sua inscrição na Loja Dom José (Em frente ao Supermercado O Sertanejo). Para meninas com idade entre 13 e 25 anos, e meninos com idade entre 15 e 27 anos. Precisa de duas fotos (uma de rosto e outra de corpo), não é obrigatório ser de profissionais. Não paga taxa de inscrição. Mais informações no (84) 996010748. Produção: Alex Peteka.

ENCONTRO

No dia 03 de outubro, às 20h, vocês viverão momentos únicos e inesquecíveis, na Arena Partage em Mossoró, com dois dos mais amados ícones da MPB, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo. Estão preparados? Compre agora seu ingresso! Vendas de Mesas (Ouro e Prata) e individual na Diótica do Partage Shopping. E tem novidade no line up, Beth e Jamir, confirmados! Não dá para perder esse encontro inesquecível, né?!

FIQUE POR DENTRO

@ – Neste domingo (16), o amigo colunista Apolion Rodrigues festejou seus 16 anos de colunismo social na cidade de Caraúbas. A data celebrou as alegrias de todos estes anos escrevendo e levando a boa notícia no jornal O Mossoroense. Na oportunidade, foi entregue as madrinhas e patronesses o troféu Caraúbas Acontece. O evento aconteceu no Espaço Maria Júlia.

@ – Vista essa ideia e ajude a promover a conscientização sobre o diagnóstico precoce dos cânceres de mama e de próstata. Garanta já a sua camiseta da campanha no Núcleo de Pau dos Ferros da AAPCMR. Mais informações: (84) 98899-2167.

@ – O premiado restaurante Água na Boca é uma ótima opção para almoçar com a família e os amigos em Pau dos Ferros/RN. Funcionando de segunda a sábado, no estilo self-service, sem balança e com preço fixo de R$12,90, você pode escolher três opções de carne no Buffet. Almoço de qualidade e com aquele precinho que cabe no seu bolso!

@ – O Posto JP, localizado na Rodovia BR 405, KM 156 em Pau dos Ferros/RN (Saída para Rafael Fernandes/RN), se consolida no mercado com o melhor preço de combustível do Alto Oeste Potiguar, além de promoções, bem como pelo atendimento ótimo ao cliente. Faça uma visita e comprove. Indicamos!!! Preços: Gasolina – R$ 4,74 – Diesel comum – R$ 3,68- Diesel s10 – R$ 3,92.