Pau dos Ferros – Clístenes Carlos

REFLITA: Nada melhor para a alma que treinar a gratidão e diariamente agradecer pelas bênçãos que receber.

VINTEDEZ PUB

Para quem estava com saudades dos shows realizados na VinteDez Pub House, em Pau dos Ferros/RN, temos uma ótima notícia! A casa de shows, após uma breve pausa, vai reabrir suas portas e nesse retorno, dia 01 de setembro tem um super show!!! Forró das antigas com Circuito Musical e completando essa noite fantástica, shows de Brenda Cibelly e Amanda Gome´z!!! A VinteDez Pub House, localizada na Av. Independência, 2010 (vizinho ao Posto Pauferrense), é toda climatizada oferecendo muito conforto ao público. A casa de shows se destaca na região pela qualidade dos eventos realizados, sempre com a casa cheia de gente bonita e atrações bacanas que agradam a diversos públicos.

LÍDER

O empresário Jaílson Paiva, pensando sempre na comodidade, conforto e no melhor para os clientes da Líder Viagens e Turismo, reinaugurou na manhã deste sábado, 18 de agosto, as novas instalações da agência. Muito bem localizada na Rua 15 de Novembro, no Centro da cidade, a Líder é a única agência de Pau dos Ferros e uma das poucas no Estado do Rio Grande do Norte com certificação da ABAV – Associação Brasileira de Agências de Viagens, a maior entidade representativa dos interesses das agências de viagem no Brasil. Com o certificado da ABAV, a agência, passa a ter o selo de qualidade que comprova a eficiência e a segurança dos serviços oferecidos aos clientes.

FESTIVAL

Mesclando gêneros e tribos, o selo potiguar Nightbird Records apresenta a 2ª edição de seu festival, a ser realizado nos meses de agosto e setembro deste ano. O evento marca a expansão das atividades do selo dentro do Rio Grande do Norte. O Nightbird Festival 2018 passará por duas cidades, Pau dos Ferros e Natal, com nove artistas e bandas no line-up. Em Pau dos Ferros, o festival terá entrada gratuita e contará com as bandas locais Boats, The Bridge e Destruidores do Acaso, além da Concílio de Trento, vinda da capital potiguar. A etapa acontecerá na Praça de Eventos da cidade, a partir das 18 horas, no dia 24 de agosto.

RIO GRANDE

O empresário Xavier Gomes ao lado dos filhos e demais familiares, reinaugurou na manhã desta terça-feira, dia 14 de agosto, as novas instalações do Rio Grande Supermercados – Loja 01. O Supermercado, muito bem localizado na Rua Pedro Velho, 977, no centro de Pau dos Ferros, passou por uma reforma e ampliação gerando assim mais conforto e comodidade para os clientes.

FIQUE POR DENTRO

@ – Os acessos para curtir o show de Circuito Musical na VinteDez Pub House já estão à venda ao preço de 20 reais no Bombeer Pub, localizado em cima da loja Sassá Veículos.

@ – A organização do Farra Folia, evento que vai movimentar a cidade de Tenente Ananias, no dia 28 de dezembro, já divulgou as atrações para a edição de 2018. A cantora Márcia Fellipe, o cantor Felipe Grillo e a bandas Forró dos 3 e Bonde do Brasil vão agitar o público na Primu´s Casa Show.

@ – Aquele finalzinho de tarde, no deck do Restaurante e Pizzaria Água na Boca, com boa música, cerveja geladíssima e um ótimo atendimento. Agende aí, dia 01 de setembro, sábado, a partir das 16 horas, o cantor Felipe Grillo vai fazer a prévia da Finecap e animar o seu final de tarde, em Pau dos Ferros!!!