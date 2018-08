Pau dos Ferros – Clístenes Carlos

REFLITA: Dê mais risada: procure séries, canais no youtube, livros ou qualquer tipo de entretenimento que façam você rir. Com boas risadas, você nem vai ver o tempo passar e ainda manda aquela bad embora.

BAILE PRETO E BRANCO

Sucesso, essa é a palavra que define a 5ª Edição do Baile Preto e Branco, organizado pelas Lojas Maçônicas de Pau dos Ferros e realizado no sábado passado, nos salões da AABB Clube. Um grande público marcou presença e dançou e se divertiu até o dia amanhecer ao som das seguintes atrações: Thazya Araújo, Tremendões de Mossoró e Glauco Meirelles e banda.

FESTIVAL DE COXINHAS

“Macia por dentro, sequinha e crocante por fora”, são características que você vai encontrar no 3º Festival de Coxinha do Maria Café, em Pau dos Ferros/RN, que acontecerá nos dias 17, 18 e 19 de agosto, das 16 às 22 horas. Frita na hora, o que faz toda diferença ao saboreá-la, a coxinha do Maria Café virou a queridinha do alto oeste potiguar. Para o festival, foram elaborados vários sabores exclusivos. Vale a pena se deliciar com cada um deles.

FITNESS

Acontecerá no dia 25 de agosto, às 20 horas, no clube AABB a 5ª Edição do Concurso Fitness da cidade de Alexandria. O Concurso tem por objetivo descobrir a beleza física de pessoas que circulam em todas as academias de ginástica e musculação de Alexandria e da região e mostrar através de uma seletiva de beleza os resultados alcançados através de treinos e um estilo de vida mais saudável. Após desfile, haverá forrozinho vip com Cleilton Silva e banda. O evento leva assinatura do Colunista Marcos Almeida.

GOOSE

Na semana passada visitamos a loja de Óculos Goose em Mossoró/RN. Por lá conferimos as novidades e fomos muito bem recebidos pelo casal Wagner/Virgília Aquino. A Goose tem ganhado grande repercussão por surpreender, com óculos arrojados, seguindo tendências, criatividade e inovadoras produções. A Loja Goose em Mossoró, que fica localizada na avenida João da Escóssia, Nova Bethânia Mall, loja 9, está cheia de novidades esperando por você!!!

FIQUE POR DENTRO

@ – Parabenizamos e desejamos muitas felicidades e muitos anos de vida para a jovem arquiteta Luana Vieira, filha do casal José Vieira/Soraya Vieira, aniversariante do dia 14 de agosto. A comemoração da data toda especial foi antecipada para o dia 11 de agosto, ao lado de familiares e amigos mais próximos.

@ – Agradecemos a Luciano Max o convite para prestigiarmos o Baile Preto e Branco. Infelizmente motivos de for

ça maior nos impossibilitaram de participar.

@ – Chegando convite da colunista Marilene Paiva para brindarmos o seu aniversário e o lançamento do Programa Presença na TV Terra do Sal – Canal 14 / 173 Brisanet. No evento, que acontecerá neste dia 15 de agosto, nos salões do Requinte Buffet, em Mossoró, também será festejado a 48º Edição da Revista Presença. Daqui agradecemos a gentileza do convite!!!

@ – A organização da tradicional vaquejada do Porcino Park Center, em Mossoró, divulgou a grade oficial das atrações musicais que animarão o evento que acontecerá nos dias 12 e 13 de outubro. Confira as atrações: Wesley Safadão, Xand Avião, Zé Cantor, Jonas Esticado, Saia Rodada e Wallas Arrais.