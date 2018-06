Pau dos Ferros – Clístenes Carlos

REFLITA

Nada melhor para a alma que treinar a gratidão e diariamente agradecer pelas bênçãos que receber.

FARMAFÓRMULA

Os empresários Cleanto Bezerra e Alessandra Pascoal, buscando mais conhecimentos e sempre trazer novidades para os clientes da Farmafórmula Pau dos Ferros, participaram nos dias 07, 08 e 09 de junho, do 13º Congresso Internacional Consulfarma, no Palácio das Convenções do Anhembi, em São Paulo. Além das exposições dos lançamentos e descobertas das mais importantes empresas nacionais e internacionais, o Consulfarma ofereceu cursos e palestras. O Consulfarma contou com a presença de um público altamente selecionado, profissionais de destaque e empresários de todo o Brasil.

PINGO DA MEI DIA

O tradicional “Pingo da Mei Dia”, realizado no sábado, 02 de junho, abriu os festejos do Mossoró Cidade Junina 2018. Os trios elétricos foram puxados por várias atrações que tocaram desde o forró pé-de-serra, passando pelo axé, sertanejo universitário e forró elétrico. Comboios juninos, quadrilhas, troças, grupos estilizados de familiares e de amigos, pau-de-arara elétrico e foliões, assim como nos grandes carnavais, estiveram na avenida em busca de diversão. Circulando pelo “Pingo” encontramos muita gente bacana. Confira os cliques no nosso blog www.clistenescarlos.com.br.

MISTER RIO GRANDE DO NORTE

A Tráfego Models Models pilotou o concurso Mister Rio Grande do Norte 2018 na noite de terça-feira, 05 de junho, no Spaço Guinza, em Natal, reunindo 20 belos rapazes. O representante de Jucurutu, Guilherme Holanda, 21 anos e 1,85m, acadêmico de Educação Física, foi eleito Mister Rio Grande do Norte 2018. Agora, se prepara para representar o Estado no Mister Brasil CNB 2018, no Rio de Janeiro, previsto para acontecer em setembro. A segunda colocação ficou para Gustavo Amorim (Mister Mossoró) e a terceira colocação para o representante de São Gonçalo do Amarante, Pablo Renan. Luan Jácome (Natal) e Volney Hudson (Canguaretama) ficaram em 4º e 5º lugar respectivamente.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara Municipal de Pau dos Ferros, presidida pelo vereador Eraldo Alves de Queiroz, promoveu nesta sexta-feira, 08 de junho, no plenário da Casa Legislativa, uma audiência pública proposta pelo vereador Hugo Alexandre dos Santos para discutir a problemática dos casos de Leishmaniose na principal cidade do Alto Oeste potiguar. Na ocasião foram debatidas, através dos convidados e autoridades competentes, formas e orientações de minimizar os possíveis casos em animais domésticos e em humanos.

FIQUE POR DENTRO

@ – O cantor, compositor e sanfoneiro Giannini Alencar gravou nesta segunda-feira, dia 04, o programa do Raul Gil. A participação do artista potiguar vai ao ar no dia 16 de junho no SBT, mas você confere aqui no blog um pouco de como foi a gravação!!!

@ – A prefeitura Municipal de São Miguel, divulgou as do São João na Serra 2018, no 22°Arraiá do Tio Kalika. O evento acontecerá nos dias 21, 22 e 23 de junho na Praça de Eventos Maestro Pedro Rufino e contará com shows de Bruno & Marrone, Júnior Vianna, Estrela do Norte, Noda de Caju, Forró dos 3, além dos artistas da terra.