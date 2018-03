Pau dos Ferros – Clístenes Carlos

REFLITA

Respeitar mais as pessoas e praticar o bem é uma meta essencial! Você pode começar com atitudes simples, como ajudar aquela colega que sofre bullying, respeitar quem é diferente de você, tratar os mais velhos com mais carinho, dar um ombro amigo para quem precisa…

CARNAPAU

O Carnapau 2018 vai transformar a cidade de Pau dos Ferros no corredor da folia nos dias 06, 07 e 08 de julho. O trio vai percorrer as principais ruas da cidade com os agitos de Léo Santana, Durval Lelys e Babado Novo. Já no palco, montando na Arena da Folia, o público vai curtir os shows de Júnior Vianna e Iohannes. Compre o seu abadá no site www.carnapau.com.br.

INOVACELL

A loja Inova Cell está prestes a fazer um ano de funcionamento em Pau dos Ferros e para comemorar a data toda especial, durante este mês, vai rolar promoção e muitos brindes para os clientes. Administrada pelos empresários Thiago Luã, Luís Júnior e Antônio Luzaíldo, que contam com mais de 10 anos de experiência no mercado, a Inova Cell vem encantando os seus clientes de forma inovadora, trazendo o que há de melhor em tecnologia juntamente com um atendimento qualificado e eficaz. Com uma vasta variedade de smartphones e acessórios em geral, vem conquistando a cidade e a região do Alto Oeste com seus produtos de qualidade e preço baixo, além de oferecer um ambiente confortável para receber seus clientes.

SAN LORENZO

Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu sou fã da San Lorenzo. Uma marca que cresce a cada dia no setor da moda masculina em Mossoró e região. São camisas, calças, bermudas, bonés, trajes de banho e sapatos, produtos confeccionados que prezam pela qualidade dos tecidos e que garantem uma modelagem confortável e moderna aos seus clientes. Na San Lorenzo você tem opções para todos os dias da semana. Não perca tempo e confira as novidades!! A San Lorenzo possui lojas em Mossoró (Shopping Liberdade / Partage Shopping) e na cidade de Apodi.

ESTÁGIO SEBRAE

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – comunica que realizará seleção para contratação de estagiários para o Escritório Regional do Alto Oeste, com sede em Pau dos Ferros/RN. Poderão concorrer os estudantes matriculados no Curso de Administração e Ciências Contábeis. Os interessados deverão entregar os currículos até o dia 23/03/2018 (sexta-feira), no Escritório Regional do SEBRAE, localizado a Rua Quintino Bocaiuva, 295, Centro, Pau dos Ferros/RN (Antigo prédio da Recorel).

VINTEDEZ

O VinteDez Pub House vem se destacando pelos eventos realizados em Pau dos Ferros. A cada festa, a nova casa de shows, tem recebido um grande público. Totalmente climatizada, o espaço oferece conforto e segurança e um atendimento nota mil da equipe de profissionais que é coordenada pelo empresário Dirceu Mota. Além dos eventos, a VinteDez também dispõe no dia a dia de serviços profissionais de barbearia e tatuagem.