Pau dos Ferros – Clistenes Carlos

LANÇAMENTO

Chegando convite do poeta pauferrense Robson Renato para o coquetel de lançamento do seu livro intitulado “Boca da Noite”, que será realizado no dia 22 de dezembro, às 19 horas no auditório do IFRN, em Pau dos Ferros/RN. O evento cultural contará com participações especiais dos poetas Antônio Francisco, Manoel Cavalcante e Jadson Lima, além das presenças do xilogravador J. Campos, Coral Voarte, Francisco Fernandes, e muitos mais. Daqui agradecemos a gentileza do convite!

CONEXÃO SKOL

O projeto “Conexão Skol” desembarca na próxima sexta-feira, dia 22 de dezembro, na praça de eventos, em Pau dos Ferros. Um caminhão especial com uma megaestrutura de som e iluminação será o palco dos shows de Forró dos 3, Nataly Vox e Brenda Cibelly. Além disso, bares serão instalados no local. No Rio Grande do Norte, as cidades escolhidas para receber o projeto foram Caicó, Assú, Mossoró, Pau dos Ferros e Nova Cruz.

PALESTRA

Nesta quinta-feira, 14 de dezembro, o atleta Neto Caraúbas, participou do encerramento do Torneio Interescolar Municipal da cidade de Coronal João Pessoa/RN. Na ocasião, o jogador e capitão da Seleção Brasileira de Futsal, ministrou para os jovens alunos, autoridades e convidados, a palestra “Aprendendo com a vida para ser um campeão”. O evento, realizado no Ginásio de Esportes Cláudio Honório, fez parte das comemorações festivas da emancipação política municipal e foi organizado pela Prefeitura Municipal de Coronel João Pessoa, através das Secretarias de Assistência Social, Educação e Saúde.

SAN LORENZO

Recentemente visitamos a San Lorenzo para conferir a nova coleção e claro, escolher alguns looks modernos e cheio de estilo para curtir as festividades de final de ano. A San Lorenzo é uma marca que vem em constante crescimento e que já possui lojas em Mossoró (Shopping Liberdade e Partage Shopping) e Apodi e uma revenda exclusiva na cidade de Baraúna, tudo resultado de muito trabalho da equipe de colaboradores e todos os clientes. A San Lorenzo vem a alguns anos investindo e trazendo ao público o seu conceito de moda masculina com peças produzidas de acordo com as principais tendências e com estilo de cada homem. Para saber das novidades basta ficar atento no Instagram @SanLorenzo_.

RECANTO ALTO DA SERRA

Nesta terça-feira, 12 de dezembro, o casal de empresários Jocélio Queiroz e Ceiça Queiroz, recebeu imprensa, amigos e familiares em um coquetel para apresentar toda a estrutura da Pousada Recanto Alto da Serra, a mais nova opção em hospedagem da cidade Serrana de Portalegre/RN. A Pousada está situada numa altitude de aproximadamente setecentos metros em relação ao nível do mar, onde o clima é diferente, especial, agradabilíssimo. Um local propício para o descanso e lazer. Dispondo de apartamentos amplos e confortáveis, com varanda, estacionamento privativo e seguro, internet e guia turístico, além da cobertura com vista panorâmica das serras e dos sertões, com uma vista indescritível.

FIQUE POR DENTRO

@ – Atendemos convite do amigo Artur Caboclo, secretário de saúde da cidade de Coronel João Pessoa/RN e também prestigiamos a final do Torneio Interescolar Municipal. Por lá a grata satisfação de assistir a palestra do amigo Neto Caraúbas, jogador da Seleção Brasileira de Futsal.

@ – Assistindo a palestra do jogador Neto, a grata satisfação de encontrar o vereador Jaciro Caboclo, o prefeito Antônio Lopes, o Controlador Interno Micleriston e o Secretário de Assistência Social Lindojonson. Daqui agradecemos a receptividade.

@ – Na terça-feira, 12 de dezembro, marcamos presença na Tradicional Festa de Santa Luzia, realizada pela prefeitura Municipal de Rafael Fernandes, na gestão do prefeito Bruno Anastácio. O evento, realizado em praça pública, contou com shows de Big Boy, Henry Freitas e dos cantores Neto Araújo e Ramon Costa.

@ – Na companhia agradável da radialista Adriana Isis, visitamos a loja de Óculos Goose em Mossoró/RN. Por lá conferimos as novidades e fomos muito bem recebidos pelo casal Wagner e Virgília Aquino. A Loja Goose em Mossoró, que fica localizada na avenida João da Escóssia, Nova Bethânia Mall, loja 9, está cheia de novidades esperando por você!!!

@ – Na noite desta segunda-feira, 11 de dezembro, atendemos convite do casal Diêgo Araújo e Juliana Oliveira, e marcamos presença na inauguração do Buscapé Budd. O casal recebeu a imprensa e convidados para apresentar toda estrutura e serviços do mais novo restaurante de Mossoró. Os convidados foram recebidos ao som do cantor Gabriel Lima e ficaram encantados com toda a estrutura do aconchegante ambiente, principalmente com a gastronomia tipicamente nordestina.