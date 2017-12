Pau dos Ferros – Clistenes Carlos

REFLITA: Com o tempo você aprende que as conquistas são raras e surgem na insistência do dia a dia!

CONFRATERNIZAÇÃO

No sábado, 09 de dezembro, encontro dos melhores com os amigos da Rede Resistência de Comunicação, leia-se Jornal O Mossoroense e 93 FM. A confraternização aconteceu no Terra Music, em Mossoró e contou com um show exclusivo do cantor Henry Freitas. Marcaram presença os diretores Laíre Rosado, Sandra Rosado e Larissa Rosado, além de colunistas, jornalistas, radialistas, funcionários e amigos. Muitas risadas, conversas e um encontro dos melhores com os melhores. Adoramos!!!

VINTE DEZ PUB HOUSE

Sucesso, essa é a palavra que define a inauguração da Vinte Dez Pub House, a mais nova casa de shows da cidade de Pau dos Ferros e região, que fica localizada na Av. Independência, 2010, onde funcionava a antiga Banca do Malte. Um grande público marcou presença e curtiu os agitos dos cantores André Luví e Amanda Gomes que abrilhantaram o lançamento do ambiente que passou por uma reforma e agora está mais amplo e todo climatizado, com capacidade para centenas de pessoas, se tornando o ambiente ideal para grandes eventos. A Vinte Dez Pub House também conta com uma área externa e uma estrutura mais íntima com cervejas especiais, destilados em geral e um cardápio super diferente, feito especialmente para você. Siga @vintedezpub no Instagram e fique por dentro das novidades!

O BOTICÁRIO

Neste mês de dezembro, a loja do O Boticário completou 25 anos de história e credibilidade na cidade de Pau dos Ferros e região. Para comemorar essa data toda especial, a empresária Alzir Aquino recebeu neste sábado, 09, clientes, familiares, amigos e a imprensa em um café da manhã realizado na Ideia Presentes e Modas, localizada na Rua 15 de Novembro, no Centro da cidade. Daqui agradecemos a gentileza do convite, mas compromissos assumidos anteriormente, nos impediram de participar!!