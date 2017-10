Pau dos Ferros – Clistenes Carlos

REFLITA: Eu não tenho que ser melhor do que ninguém. Tenho que ser melhor do que eu mesmo.

BOTECO BOMBEER

Para os apreciadores de uma boa cerveja, indicamos o Boteco Bombeer em Pau dos Ferros/RN. O ambiente é uma ótima opção para tomar cervejas especiais, degustar deliciosos petiscos e curtir com a galera o conforto que o local oferece. No Boteco Bombeer o cardápio de cervejas é bastante variado e o aconchegante ambiente fica localizado na Avenida da Independência, 847 no centro da cidade (vizinho a Pousada Nunes). Vale a pena conhecer!!

CHÁ SOCIAL

O colunista social, Lisboa Batista, vai realizar mais uma edição do tradicional Chá Social, no dia 26 de novembro, às 18h45, no Kandice Buffet, em Pau dos Ferros/RN. Mais uma vez o evento será em prol da instituição Patronado Alfredo Fernandes, que vem passando por reforma na sua estrutura física e está precisando da ajuda da população. O colunista promove o Chá Social a cada dois anos, sendo o último em 2015, em favor da Maternidade Santa Luzia de Marillac. Vamos todos!!!

MISS RAFAEL FERNANDES

Dentro da Programação da Semana Cultural e Artística de Rafael Fernandes/RN (SECARF), será escolhida, através de um concurso, a Miss Rafael Fernandes 2017. Ao todo, sete candidatas estão na disputa pelo título. O Concurso será realizado no dia 21 de outubro, em praça pública, mas você pode ajudar na escolha da vencedora através de uma votação que está rolando no perfil oficial da Prefeitura no Facebook. No dia do concurso, a candidata que tiver o maior número de curtidas, ganhará pontos para o desfile e ainda fatura um lindo ensaio fotográfico.

FIQUE POR DENTRO

@ – Na coluna de hoje parabenizamos e desejamos muitos anos de vida e felicidades para os aniversariantes do final de semana: Neidinha Pinheiro, Radir Alves (13/10); Rafael Léo, Afrânio Gurgel, Paulo Igor, Ana Jumara (14/10) e Ricardo Araújo e Cíntia de Freitas (15/10).

@ – A Prefeitura de Pau dos Ferros entregou nesta terça-feira, 10, as novas instalações da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU). Um prédio localizado na Avenida Independência, no centro da cidade, onde por um bom tempo funcionou a Central do Cidadão.

@ – No dia 22 de outubro, o bacana Apolion Rodrigues, reúne a sociedade de Caraúbas e região, para comemorar os seus 15 anos de colunismo aqui no O Mossoroense. O evento será realizado no Espaço Maria Júlia. Desejamos sucesso!!!