Pau dos Ferros – Clistenes Carlos

COLUNA PAU DOS FERROS

REFLITA: A sua irritação não solucionará problema algum. O seu mau humor não modifica sua vida. Não estrague o seu dia. (Chico Xavier).

OBRIGADO

Aproveito este espaço para agradecer de coração a todos os meus leitores, amigos e familiares que no dia 6 de outubro, dia do meu aniversário – me parabenizaram através do Whatsapp, Facebook, Instagram e demais Redes Sociais, aos que também enviaram e-mails, cartões e me telefonaram. Daqui também agradeço aos colegas da imprensa por fotos e notas publicadas em seus espaços jornalísticos. Foram tantas as mensagens recebidas, que eu prefiro não citar nomes, mas segue meu obrigado de coração a todos que lembraram de mim, obrigado pelo carinho!

SEMANA UNIVERSITÁRIA

O campus da UERN em Pau dos Ferros, que tem como diretor o professor Jailson José dos Santos, realizou a XVII Semana Universitária, no período de 4 a 7 de outubro de 2017, o evento chamou a atenção pelo sucesso que alcançou. A semana teve como tema “UERN em Pau dos Ferros: 40 anos transformando vidas”. Quase mil pessoas se inscreveram no evento. Foram ofertados 32 minicursos e oficinas, 21 Grupos de Trabalho (GTs), Campeonato Esportivo, Conferências, Mesas-Redondas e Exposições. Foram apresentados mais de cem trabalhos de natureza científica.

CASAMENTO

No sábado, 14 de outubro, na Capela Nossa Senhora de Fátima (Capela da Rua 13 de Maio), em Pau dos Ferros/RN, acontecerá a Cerimônia Religiosa do Casamento de Waléria Maia e Felipe Morais. Ela, da cidade de Pau dos Ferros, é filha de José Augusto Maia (in memoriam) e Antônia Dantas de Sales Maia. Ele, da cidade do Recife, é filho de Luiz Antônio Gomes da Silva e Maria do Socorro Lúcio de Morais. Após o Casamento, os convidados serão recepcionados no Kandice Buffet.

VESTIBULAR SOLIDÁRIO

Que tal ter a chance e ingressar na maior faculdade do Alto Oeste Potiguar e ainda contribuir para uma ação social? Conheça as instituições que o Vestibular Solidário 2018 da Faculdade Evolução irá contemplar: APAE Pau dos Ferros, Casa da Criança, Centro de Recuperação Espiritual para Dependentes de Drogas, Núcleo de Apoio aos Pacientes com Câncer – Pau dos Ferros. Realize sua inscrição!!! Para mais informações acesse www.eduevolucao.com.br/facep ou ligue: (84) 3351-2552 ou 3351-3708.

FIQUE POR DENTRO

@ – Ewerton Filgueira divulga e a gente repassa que a Cores Comunicação Visual, encontra-se em novo endereço. Agora mais ampla e mais moderna para melhor atender os clientes, a Cores Comunicação está localizada na Rua José Alves de Queiroz, 254, no bairro Aluísio Diógenes, próximo à Praça de Eventos. Desejamos sucesso!!!

@ – Em parceria com o Boteco Bombeer, loja de óculos Goose, agência Líder Viagens e Turismo, Lidianne Lingerie e a fotógrafa Wagna Cavalcante, o blog Clístenes Carlos – www.clistenescarlos.com.br – está sorteando cinco prêmios para os leitores e para os seguidores do perfil @Interligados_RN no Instagram.

@ – O I Simpósio de Direito do Trabalho será realizado no dia 31 de outubro, no auditório da VI URSAP, em Pau dos Ferros. O evento contará com minicurso sobre as principais mudanças da reforma da CLT, bem como os impactos para empregados e empregadores. Interessados em participar podem fazer a inscrição na Ótica Aquino no valor de R$ 40,00 e quem for estudante de Direito têm desconto de 50%.

@ – Neste Dia das Crianças, a Ideia, Presentes & Modas vai dar asas a felicidade do seu filho com uma variedade imensa de brinquedos que estimulam a criatividade, raciocínio e diversão! Faça uma visita na Rua 15 de Novembro, no centro de Pau dos Ferros/RN e confira as novidades!!! Telefone: (84) 3351-2522!!!

@ – A tradicional festa da Padroeira da cidade de Janduís promete movimentar, nos dias 27, 28 e 29 de outubro, a região Oeste do Rio Grande do Norte. O evento vai acontecer na Casa da Música e reunirá grandes atrações musicais. Confira a programação: Dia 27/10 – Jadson Cirilo & Forró Sintonizado, Tetê Pessoa (Circuito Musical) e Célia Mello & Moda Forrozeira. Dia 28/10 – Anízio Jr., Solange Almeida e banda Xodó Nordestino. Dia 29/10 – Forró dos 3, Márcia Fellipe e Forrozão de Antigamente. Maiores informações (84) 99961-6550 | 99900-6476 (Erinaldo Braga).