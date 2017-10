Pau dos Ferros – Clistenes Carlos

GUILHERME E LAYLA

Segunda-feira, dia 02, atendemos convite do querido casal Aldair Leite/Meirinha Jácome e fomos até a cidade de José da Penha/RN cantar parabéns e desejar muitos anos de vida e felicidades para os seus filhos gêmeos Guilherme e Layla. Por lá a receptividade nota mil. Adoramos!!!

A GRACIOSA

Neste mês de outubro a empresária Leila Fernandes comemora os 25 anos de sucesso da ótica A Graciosa em Pau dos Ferros/RN, e para celebrar a data toda especial, a empresária preparou muitas promoções com descontos e sorteios de prêmios para os clientes. Faça uma visita na Rua Pedro Velho, 1134, no centro da cidade e confira as novidades!!!

FISICULTURISMO

Sucesso, essa é a palavra que define a I Copa NutriLine de Fisiculturismo realizada na noite deste sábado, 30 de setembro, em Pau dos Ferros/RN. Uma multidão marcou presença nos salões da AABB Club para acompanhar a apresentação dos atletas que vieram de várias cidades e Estados vizinhos disputar os títulos. No evento, cerca de 8 mil reais foram distribuídos em prêmios para os vencedores das 10 categorias disputadas na competição. Daqui parabenizamos o casal Edinaldo Queiros/Amazille Nunes pela organização do grandioso evento.

VIP

A I Copa NutriLine de Fisiculturismo contou com a presença vip dos consagrados atletas Vitor Chaves (Top 2 do Mister Olympia realizado em Las Vegas), William Cirino (Campeão do Arnold Classic Ohio 2017) e Wanessa Kewlly (Campeã Brasileira IFBB 2016) e também com a presença ilustre de Joacy Filho, presidente da Federação Potiguar de Musculação e Fisiculturismo (IFBB/RN).

SORTEIO

Em parceria com o Boteco Bombeer, loja de óculos Goose, agência Líder Viagens e Turismo, Lidianne Lingerie e a fotógrafa Wagna Cavalcante, estamos sorteando cinco prêmios para nossos leitores e seguidores no nosso perfil @Interligados_RN no Instagram. Para participar e concorrer aos ótimos prêmios é bem simples, basta seguir @Interligados_RN, curtir a “Foto Oficial” da promoção e cumprir as regras que estão na descrição. O que está esperando? Serão cinco contemplados! Participe e boa sorte!

XAND AVIÃO E WESLEY SAFADÃO

O diretor da Gondim & Garcia Produções, Tácio Garcia, divulgou as atrações que farão parte da Tradicional Festa do dia 12 de dezembro, evento que todos os anos movimenta Mossoró na véspera do feriado em homenagem à padroeira da cidade, Santa Luzia. Para alegria do público, já estão confirmadas as presenças dos cantores Xand (Aviões do Forró) e Wesley Safadão. A divulgação das atrações da festa causou grande movimentação nas redes sociais da empresa. O público aprovou e a Tradicional 12 de Dezembro já é um dos assuntos mais comentados do momento.