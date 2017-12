Passagem de ônibus custará R$ 3,30 a partir de janeiro

A passagem de transporte coletivo em Mossoró sofrerá aumento na tarifa, segundo publicado no Decreto nº 5165 de 19 de dezembro de 2017 no Jornal Oficial do Município (JOM).

Atualmente o valor da passagem de ônibus custa R$ 2,95, mas a partir de 1º de janeiro de 2018, o valor a ser cobrado é de R$3,30. Já a meia-passagem será de R$ 1,65.

Os motivos que levaram ao aumento do valor da passagem são a elevação do preço do combustível, aumento dos salários dos funcionários, além da atuação dos transportes clandestinos, e do número de gratuidade que também aumentou.

“Um dos principais motivos para o aumento da tarifa é o número de gratuidade elevada, ou seja, é mínimo o número de passageiros pagantes, além disso, outro problema que enfrentamos é a atuação dos transportes clandestinos, pois a circulação deles tira em média 40% dos passageiros pagantes, prejudicando assim o transporte coletivo. O que nós transportamos são estudantes, idosos e deficientes, que tem direito a gratuidades, e os transportes irregulares retiram os passageiros do ônibus, gerando gastos para empresa.” Afirma Waldemar Araújo, diretor da Cidade do Sol.

Muitos passageiros ficaram impactados com o aumento da tarifa, e principalmente aqueles que utilizam o transporte coletivo mais de uma vez por dia.

“O transporte coletivo deve ser um meio acessível de locomoção pras pessoas, esses aumentos frequentes podem parecer pouco, mas mexem no bolso da população, especialmente dos que dependem exclusivamente desse meio”. Indyra Oliveira, 26 anos, estudante de Comunicação Social.