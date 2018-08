Partidos têm até quarta-feira para protocolar candidatos e coligações no TSE

Os partidos políticos têm até esta quarta-feira (15) para protocolar os candidatos e as coligações no Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o calendário, o julgamento dos pedidos de registro deve ser feito até 17 de setembro pelo TSE.

O primeiro turno das eleições ocorre em 7 de outubro. Por decisão do plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os horários deste ano vão obedecer os fusos locais, sempre das 8h às 17h em todas as unidades da Federação.

Até o dia da votação, é preciso ficar atento a algumas práticas que são consideradas crimes eleitorais. É crime, por exemplo, contratar direta ou indiretamente, um grupo de pessoas para enviar mensagens ou comentários na internet para denegrir a imagem de candidatos e partidos políticos. Essa prática pode levar a pena de até 4 anos e multa que pode chegar a R$ 50 mil.

Divulgar fatos falsos na propaganda eleitoral, seja em relação aos partidos ou aos candidatos, também é crime. A pena varia de dois meses a um ano, mais multa.

Se você souber de alguma dessas infrações, você pode informar o Tribunal Regional Eleitoral do seu estado ou denunciar por meio do aplicativo Pardal, que está disponível para tablets e smartphones.