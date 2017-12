Partage Shopping realiza feira de adoção de animais neste sábado

O Partage Shopping Mossoró realiza neste sábado, 16 de dezembro, o Partage Pet especial de Natal. A ação faz parte da programação Natal do empreendimento e contará com uma feira de adoção de cachorros e gatos entre as 16h e 21h, através da campanha “Adote uma Rena”. Além da feira de adoção, as pessoas poderão ainda levar seus bichinhos para tirar fotos com o Papai Noel.

A campanha “Adote uma Rena” foi criada pelo Partage Shopping Rio Grande, e tem em 2017 sua primeira edição em Mossoró. A ação tem como parceiro o Movimento de Proteção Animal de Mossoró.

A adoção não tem nenhum custo, a única troca pedida é o comprometimento em cuidar do animal com dedicação e amor. O nome da campanha faz uma alusão às ajudantes do Papai Noel, as renas, e para adotar o novo companheiro não tem nenhum custo, porém, o interessado deve levar documento com foto e comprovante de residência além de assinar um termo se comprometendo em cuidar bem do animal.

Quem deseja levar os pets ao Shopping deve seguir algumas regras:

– São permitidos gatos e cães de porte pequeno, conduzidos no colo ou bolsa apropriada.

– É permitida a entrada do cão-guia, conforme a lei nº 11.126/05, disponível na íntegra no atendimento ao cliente.

– Está a critério de cada loja permitir ou não a entrada de cães e gatos em suas dependências.

– Não é permitida a entrada dos pets nos restaurantes e praça de alimentação.

– É permitida a condução pelo elevador social e pelas escadas fixas. Por motivos de segurança, nas escadas rolantes eles devem permanecer no colo.

– Ressaltamos que, caso seu pet estranhe novos locais, tendo mudança de comportamento, ou costume agir de forma mais agressiva com estranhos, crianças ou outros animais, é importante atenção redobrada para que o convívio seja harmonioso entre todos os frequentadores e clientes do Partage Shopping Mossoró. Aguardamos a vinda dele com todo o carinho.

– A limpeza de eventual sujeira deixada pelo pet durante a permanência no shopping é de responsabilidade do dono. Temos sacolinhas disponíveis próximo a loja Le Biscuit.