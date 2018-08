Parque da Criança deverá ser entregue em outubro

Após reforma de R$ 800 mil, o Parque da Criança, localizado na Avenida Rio Branco, deverá ser entregue à população em outubro deste ano. O equipamento está sendo totalmente recuperado. Foram trocados todos os sistemas da parte hidráulica e elétrica, além disso, os castelos receberam reparos na sua estrutura e pintura e novos brinquedos foram adquiridos.

O engenheiro da secretaria de Infraestrutura, Yure Tarso, destacou a necessidade da recuperação do parque. “Nós encontramos esse parque totalmente abandonado e degradado. Então, mesmo com as dificuldades que o município enfrenta, a prefeita viu que essa reforma era necessária e já estamos na sua fase final. Em breve entregaremos o parque da criança para a garotada de Mossoró”, disse Yure.