Paris enfrenta greve geral que pode atingir outras cidades da França

Metrô, ônibus e lojas não funcionam. Há risco de confrontos

Por RTP (emissora pública de televisão de Portugal) Paris

Uma greve geral, hoje (6), na França, contra as novas medidas sobre as aposentadorias ameaça paralisar vários setores. Determinados a forçar o governo a abandonar os planos, trabalhadores dos transportes ferroviários e aéreos, professores, pessoal hospitalar e outras categorias paralisaram as atividades.

As redes de transportes em Paris e outras cidades francesas estão fortemente afetadas pelo movimento.

Paris, nesta quinta-feira, parece uma capital diferente, disse um jornalista. “Parece um domingo, uma vez que 90% dos trens do Metrô e 80% dos ônibus estão parados” acrescentou. A paralisação é sentida, ainda, nos aeroportos e no recolhimento de lixo pela cidade.