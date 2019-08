Parceria com a Nota Potiguar é a novidade da Liquida Natal 2019

O Governo do RN é parceiro da 18ª edição da Campanha Liquida Natal, que acontece de 30 de agosto a 9 de setembro. A solenidade de lançamento aconteceu na noite da última quinta-feira (29) no auditório da Escola de Governo, o secretário de Tributação Carlos Eduardo Xavier, representou a governadora Fátima Bezerra na solenidade. “Essa parceria vai beneficiar o consumidor duplamente, que passa a concorrer aos prêmios da Nota Potiguar e também dos sorteios da Liquida Natal, uma das principais campanhas promocionais do comércio da capital, além de proporcionar a comodidade de ter as notas fiscais inseridas automaticamente na promoção”, disse Xavier.

A parceria foi oficializada por meio de termo de cooperação técnica entre a Secretaria Estadual de Tributação (SET-RN) e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (CDL), visando agilizar a geração dos cupons e evitar filas para as trocas. As operações da Campanha Liquida Natal serão agilizadas neste ano com a unificação da campanha ao programa Nota Potiguar, do Governo do Estado. Com isso, os consumidores que se cadastrarem no aplicativo e solicitarem a inclusão do CPF na nota fiscal nos estabelecimentos integrantes da promoção vão estar automaticamente concorrendo aos prêmios.

Para concorrer aos prêmios, o consumidor tem que baixar e se cadastrar no aplicativo Nota Potiguar e aceitar participar da Liquida Natal. Além disso, na hora da compra, deverá solicitar inclusão do CPF na nota fiscal. O cupom do sorteio será impresso na CDL Natal e colocado na urna no dia do sorteio, que acontecerá no dia 14 de setembro, às 12hs, e será transmitido ao vivo pela TV Ponta Negra, bem como pelo Instagram e pelo Facebook da CDL Natal.

Outra mudança para este ano é que a campanha ainda terá um posto itinerante de troca de cupons. Todos os dias, estará em um local diferente para atender aos clientes. Os cupons do sorteio será impresso na CDL Natal e colocado na urna no dia do sorteio, que acontecerá ao vivo no dia 14 de setembro, às 12h, transmitido ao vivo pela TV Ponta Negra, pelo Instagram e pelo Facebook da CDL Natal.

Nesta 18ª edição, os consumidores concorrerão a cinco motos Honda 160cc, cinco TV’s 49″ e um Jeep Renegade. Já os lojistas, poderão ganhar um fim de semana com direito a acompanhante no resort Vila Galé, em Touros, com all inclusive. Por fim, os vendedores, concorrem a 11 vales compra no valor de R$ 500.

Valor dos cupons

Cada R$ 40,00 em compras = 1 cupom para concorrer aos prêmios

Cada R$ 40,00 em compras com pagamento em cartão de crédito/débito pago nas maquininhas Rede ou Pop Credicard = 2 cupons

Cada R$ 40,00 em compras com cartão de crédito/débito Mastercard nas maquininhas Rede ou Pop Credicard = 3 cupons

Para ganhar cupons em dobro ou triplo, o cliente deverá levar a nota fiscal em um dos postos de troca nos principais shoppings da cidade, na CDL Natal, CDL Parnamirim ou no posto itinerante.

Assecom/RN