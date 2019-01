Para o General Mourão a culpa da crise no Ceará é de Camilo, “que sempre tratou mal a PM”

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (PRTB), estreia como vice-presidente da República com declarações contra um governador filiado ao partido dos trabalhadores, responsabilizando o governador Camilo Santana pela violência ocorrida nas últimas horas no Estado.

E, continua provocando o governador Camilo: “o problema é do governador, que sempre tratou mal a PM. E pelas informações que recebemos, 40% do efetivo da polícia está de férias agora. Como ele pode deixar isso?”. “Ele quer jogar no colo da gente. É a velha tática do PT”, acrescentou o vice-presidente.

O presidente Bolsonaro, por sua vez, elogiou seu ministro da Justiça, Sérgio Moro, considerando que “ele foi

foi muito hábil, muito rápido e eficaz para atender inclusive o Estado cujo governador reeleito tem uma posição radical a nós. E o povo do Ceará precisa nesse momento [de ajuda]”, declarou.

O governador Camilo Santana (PTR), por meio de sua assessoria, respondeu às críticas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) e pelo vice-presidente, general Hamilton Mourão (PRTB):

“A eleição já passou. E os interesses da população do meu estado sempre estarão acima de qualquer interesse pessoal ou partidário. Como homens públicos temos que ser maiores que qualquer divergência. De minha parte a relação será sempre de respeito e cooperação.”