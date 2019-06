Para Maia, participação de governadores é importante para aprovar reforma

Parecer sobre a reforma deve ser entregue na quinta. Antes, relator deve se reunir com governadores e líderes partidários

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reafirmou mais uma vez que os deputados ligados aos governadores que defendem a reforma da Previdência (PEC 6/19) precisam se posicionar favoravelmente ao texto.

Ele espera que os governadores consigam convencer os deputados próximos da importância da reforma para as contas públicas dos estados. “Temos que garantir a reforma inteira, nosso objetivo é ter uma boa economia para os próximos dez anos. Por isso queremos que os governadores consigam nos ajudar com votos, isso vai ser muito importante”, disse o presidente.

“Líder quando comanda, convence a maioria dos seus liderados. Se um governador é a favor, sabe que é importante para ele, precisa chamar os que são próximos e falar que é fundamental”, destacou.

Parecer e reuniões

Maia anunciou ainda que o relator, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), deve apresentar o parecer à reforma nesta quinta-feira (13). Antes, está prevista uma reunião do relator com governadores amanhã (11) e com líderes partidários na quarta (12).

Segundo Maia, o encontro com os governadores vai ser uma boa oportunidade de diálogo para sinalizar um texto convergente sobre a Previdência.

“O que nós queremos é que os políticos próximos aos governadores tenham a mesma preocupação que o partido do presidente e os filhos do presidente, que são parlamentares, têm que ter com essa matéria” reforçou Maia.

O presidente reafirmou o interesse em votar a reforma da Previdência até o final do primeiro semestre e disse que, se os governadores conseguirem apoio da sua base, a reforma pode ser aprovada com uma votação histórica.

