Para evitar confronto com sindicatos, Fátima não fará leitura da mensagem na AL

A governadora Fátima Bezerra (PT) não irá a Assembleia Legislativa nesta segunda-feira (03) para a leitura da mensagem anual do Executivo. A petista comunicou ao presidente da ALRN, deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), as razões pelas quais não irá à sessão e disse que o documento será entregue pelo Gabinete Civil do Estado.

“Não irei ao legislativo acirrar uma discussão que está em plena negociação, que é o caso do projeto de reforma da previdência. A minha luta com estes, que são companheiros de uma vida inteira, é e sempre será no campo do diálogo”, destacou a governadora. Fátima concluiu que sua presença na AL acirraria a mobilização que representantes do funcionalismo estão programando para esta segunda-feira (02) no entorno do legislativo. “Respeitando a livre manifestação dos nossos servidores – e entendendo que estamos em processo de diálogo – resolvi enviar a mensagem em cumprimento ao regimento”.

O motivo da ausência de Fátima é a reforma da Previdência estadual, que tem sofrido forte oposição dos sindicatos, que inclusive marcaram protestos para esta segunda e terça em Natal.

Fonte: Portal Grande Ponto