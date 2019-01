Para 49% dos brasileiros, atendimento em saúde deve piorar com saída de médicos cubanos do Mais Médicos

Conforme pesquisa realizada pelo Datafolha, 49% dos brasileiros acreditam que a qualidade no atendimento de saúde pública deve piorar com a saída dos médicos cubanos do programa Mais Médicos.

De acordo com os dados coletados em entrevistas realizadas entre os dias 18 e 19 de dezembro de 2018, pelo Datafolha, 38% das pessoas acreditam que a saúde pública pode melhora, enquanto 5%, dos 2.077 entrevistados, não souberam opinar.

A saída dos cubanos do programa se deu em virtude de críticas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro, logo após sua eleição no segundo turno. A decisão amedrontou parte da população, os profissionais cubanos eram metade dos médicos que atendiam pelo programa.

O Ministério da Saúde abriu as inscrições do Mais Médicos para profissionais de formação nacional ou internacional. Contudo, está havendo dificuldades para preencher as 8. 517 vagas ofertadas para substituir os cubanos, 842 vagas ainda precisam ser preenchidas.