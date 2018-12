Papai Noel chega na Praça Cícero Dias nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 14, o Corredor Cultural da Avenida Rio Branco vai se transformar em Corredor de Luz com a chegada do bom velhinho. A partir das 18h, a programação será iniciada na Praça Cícero Dias, com participação de diversos segmentos culturais, todos os dias até o dia 22 deste mês.

No dia 14, além da chegada de Papai Noel, haverá apresentação de corais das Escolas Municipais Antônio Fagundes e Dolores do Carmo Rebouças, participação de crianças da Unidade de Educação Infantil (UEI) Adalgisa Fernandes e do pastoril do Centro Geriátrico.

Sábado, dia 15 terá apresentação do balé da Escola de Artes, Coral da Escola Municipal Dolores do Carmo Rebouças e crianças da UEI Santa Terezinha.

No domingo, dia 16, a partir das 18h haverá apresentação da Cantata de Natal dos alunos da Escola Municipal Celina Guimarães. A visitação será das crianças das UEIs Maria Leite e Rosanira Miranda.

Dia 17, o espetáculo ‘A paz do Natal’, da Escola Municipal Raimundo Fernandes e visitação das crianças das UEIs Francisca Clara e Socorro Marcelino.

Na terça-feira, dia 18, participação do grupo Arte e Violão e visitação das crianças da Escola Municipal Antônio Fagundes e das UEIs Maria Neuza e Maria das Dores.

Dia 19, apresentação do coral dos alunos da Escola Municipal Celina Guimarães e visitação das UEIs Dulce Escóssia e Alice Dias.

Na quinta-feira, dia 20, apresentação do teatro infantil e juvenil dos alunos da Escola de Artes, dança jazz da Escola de Artes e participação de crianças das UEIs Edna Lima e Rosalba Monteiro.

Dia 21, sexta-feira, apresentação das práticas instrumentais da Escola de Artes.

Todos os dias haverá feira de artesanato da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, participação dos beneficiados do programa Geração de Oportunidades, além de distribuição de picolé, algodão doce, pipoca. “Teremos todos os dias a participação de cerca de 200 crianças de UEIs e escolas públicas municipais, e durante toda a programação, todos os dias haverá sorteio de cem brindes, num total de 900 brindes”, explicou o secretário de Cultura Eduardo Falcão.