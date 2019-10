Papa vai a Nagasáqui e Hiroxima para rezar pela paz e desarmamento nuclear

Viagem à Ásia, de 19 a 26 de novembro, inclui passagem pela Tailândia, com vários encontros inter-religiosos

Cidade do Vaticano, 02 out 2019 (Ecclesia) – O Papa vai passar pelas localidades japonesas de Nagasáqui e Hiroxima, atingidas por bombas atômicas na II Guerra Mundial, para rezar pela paz e desarmamento nuclear.

O programa oficial da próxima viagem de Francisco, à Ásia, entre 19 e 26 de novembro, divulgado hoje pelo Vaticano, terá passagens pela Tailândia e Japão.

A 32ª viagem internacional do atual pontificado começa em Bancok, com uma série de encontros com autoridades políticas, a comunidade católica, representantes budistas e uma audiência no Palácio Real.

Na Tailândia, o lema da viagem é “Discípulos de Cristo, discípulos missionários”; em 2019 assinalam-se os 350 anos da instituição do Vicariato Apostólico de Siam, que marcou o início da presença da Igreja Católica no país, com a presença de missionários portugueses.

Francisco chega ao Japão a 23 de novembro, sendo recebido em Tóquio; no dia seguinte, o pontífice visita Nagasáqui e Hiroxima.

De regresso a Tóquio, o Papa vai encontrar-se com as vítimas do chamado “triplo desastre” de 2011 -– terramoto, tsunami e acidente nuclear em Fukushima -, antes de uma visita privada ao imperador Naruhito no Palácio Imperial.

A agenda prevê a celebração da Missa e encontro com jovens católicos.

O lema escolhido para a viagem ao Japão é “Proteger cada vida”, uma das frases contidas na oração que conclui a Encíclica ‘Laudato si’ sobre a ecologia integral.

O Papa concedeu uma entrevista à televisão japonesa KTN, em que fala dos mártires cristãos e das vítimas das bombas atômicas.

Quando leio a história dos mártires cristãos, quando leio a história dessas duas cidades que sofreram o ataque atômico, sinto muita admiração pelo vosso povo. (Penso) nos mártires, com esta perseverança e esta constância na fé para defender o que acreditavam e para defender as suas convicções e a sua liberdade cristã. Depois, poder-se-ia falar de outro martírio mais humano, isto é, a bomba atômica que o povo sofreu. Eu admiro este povo, como foi capaz de reerguer-se depois desta prova infernal”.

Francisco considera que o que se provocou, lançando a bomba atômica, é “monstruoso”.

“Por isso, quero aqui repetir uma verdade: usar a energia atômica para a guerra é imoral”, declarou.