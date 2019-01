Papa sobre muro entre EUA e México: “É o medo que nos torna loucos”

O papa Francisco disse nesta quarta-feira que “o medo nos torna loucos”, quando um jornalista perguntou o que ele pensava sobre o muro que separa a fronteira entre Estados Unidos e México.

Como costuma acontecer, o pontífice cumprimentou todos os 70 profissionais da imprensa que que viajam com ele para o Panamá, em um momento que geralmente é usado para conversas rápidas ou entrega de presentes. Um jornalista italiano então disse ao papa que acabava de voltar de uma cobertura sobre a caravana de imigrantes que tenta chegar aos Estados Unidos e que tinha visto o muro que ia até o oceano.

Francisco recomendou a leitura do editorial do jornal “L’Osservatore Romano” no qual é citado o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antonio Guterres, que no primeiro encontro do ano com jornalistas disse que “a marca mais vendida atualmente em nosso mundo é de fato o medo. Ele recebe audiência. Recebe votos. Gera cliques”.

O jornalista disse que o que tinha visto” era uma loucura”, e Francisco respondeu: “Sim, é o medo que nos torna loucos”.

O papa sempre defendeu “construir pontes e não muros” e durante uma de suas viagens afirmou que “não é cristão” quem constrói barreiras, em referência à intenção anunciada pelo então candidato e agora presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de completar o muro na fronteira com o México.

Agência EFE