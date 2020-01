Papa nomeia mulher para Secretaria de Estado do Vaticano pela primeira vez

O Papa Francisco nomeou, nesta quarta-feira (15), Francesca Di Giovanni como nova subsecretária da Seção para as Relações com os Estados. É a primeira vez que uma mulher ocupa o cargo, o mais alto na administração do Vaticano.

Ela confirmou que é a primeira vez que uma mulher tem um cargo de direção na Secretaria de Estado. “O Santo Padre tomou uma decisão inovadora, certamente, além da minha pessoa, representa um sinal de atenção para com as mulheres. Mas a responsabilidade é mais ligada ao trabalho do que pelo fato de ser mulher”, disse.

Francesca, que trabalha há quase 27 anos na Secretaria de Estado, nasceu em Palermo em 1953 e é formada em Direito. Trabalhou no âmbito do setor jurídico-administrativo junto ao Centro Internacional da Obra de Maria (Movimento dos Focolares). Desde setembro de 1993 trabalha como oficial na Seção para as Relações com os Estados da Secretaria de Estado da Santa Sé.

A nova subsecretária trabalhou sempre no setor multilateral, principalmente no que se refere aos temas ligados a migrantes, refugiados, direito internacional humanitário, as comunicações, direito internacional privado, situação da mulher, a propriedade intelectual e o turismo.

Brasil de Fato