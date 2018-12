Papa Francisco sobre as drogas: “É preciso enfrentar com coragem os traficantes de morte”

O Papa recebeu sábado (01/12) participantes da Conferência “Droga e vícios: obstáculos ao desenvolvimento humano integral” e advertiu também para os riscos do ‘espaço virtual’ que pode capturae os jovens e arrastá-los no túnel das drogas.

Integração e apoio às pessoas que conseguiram sair do túnel das drogas e dos vícios, porque precisam da ajuda e do acompanhamento de todos nós. Só assim elas, por sua vez, poderão aliviar o sofrimentos de irmãos e irmãs com dificuldades.

Este foi o chamado feito pelo Papa ao receber os participantes da Conferência Internacional “Droga e vícios: obstáculos ao desenvolvimento humano integral”, em encerramento no Vaticano.

As causas e o risco da abordagem na Internet

Para Francisco, na raiz desta ferida em nossa sociedade está “o clima cultural secularizado marcado pelo capitalismo de consumo, a autossuficiência, a perda de valores, o vazio existencial e a precariedade dos relacionamentos”.

“ Um âmbito cada vez mais arriscado é o espaço virtual: em alguns sites na Internet, os jovens, e não só eles, são abordados e arrastados para uma escravidão da qual é difícil se libertar e que os fazem perder o sentido da vida e por vezes, a própria vida ”

Neste cenário, qual é o papel da Igreja? Para o Pontífice, seria necessário instaurar no mundo de hoje um humanismo que tenha como centro a pessoal humana e como fundamento o “Evangelho da Misericórdia para aliviar, curar e cicatrizar os sofrimentos relacionados ao vício.

Na sociedade do descarte, Deus não descarta ninguém; para Ele, ninguém é irrecuperável!

Enfim, Francisco pediu uma maior sinergia entre instituições, agências e Igreja na prevenção e difusão das drogas e para restituir dignidade àqueles que ficaram marcados pelas drogas.

No final do encontro, o Papa agradeceu a todos pela atuação e compromisso, encorajando-os a prosseguir esta missão, em seus diferentes âmbitos.