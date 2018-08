Papa Francisco reza o “Angelus” nesta quarta-feira, 15 de agosto, e lembra N. Sra. da Glória

Milhares atenderam ao apelo da Comunidade de Santo Egídio e vão festejar juntos a “Assunta”. Quem for à Praça São Pedro, ou estiver ligado no Vatican News, poderá acompanhar ao vivo a oração do Angelus do Papa Francisco.

O dia em que a Igreja celebra Nossa Senhora da Glória, 15 de agosto, é um tradicional feriado de verão em muitos países europeus. Com temperaturas tórridas, escolas fechadas, comércio e transporte reduzidos, muitos deixam as cidades e que tem a possibilidade, busca alívio ao calor perto do mar ou em colinas e montanhas.

Além dos trabalhadores que garantem serviços essenciais, permanecem nos grandes centros muitos pobres, migrantes, idosos e pessoas sós.

Em dezenas de cidades italianas, milhares deles atenderam ao apelo feito pela Comunidade de Santo Egídio e vão sair de suas casas, de norte a sul do país, e festejar juntos a “Assunta” na grande “Cocomerata (festa da melancia) da Integração”.

Pensando no futuro com responsabilidade

Nestes tempos em que episódios de intolerância, desconfiança, pessimismo e até agressividade contra estrangeiros estão se tornando comuns, a Comunidade quer recordar que “viver juntos é tradição e realidade na Itália”. Como exemplo, cita os tantos migrantes que trabalham como ajuda doméstica na casa dos italianos, cuidando de crianças e idosos.

Assim – apela a Comunidade – que esta festa de “Ferragosto” seja um modo de olhar ao futuro com responsabilidade: não ao medo, sim à integração e ao ‘viver juntos’ que garante a todos – italianos e migrantes – segurança e trabalho.

Angelus com o Papa

O Papa Francisco reza a tradicional oração mariana do Angelus ao meio-dia, da sacada de seu escritório. O Vatican News transmite em streaming. O sinal é enviado a todas as rádios e TVs em conexão direta.

Fonte: CNBB