Papa Francisco preocupado com a situação no Golfo Pérsico

É visível a preocupação do Papa Francisco em torno dos acontecimentos no Oriente Médio e sobre a relação entre os Estados Unidos da América e o Irã, a partir da moiniciados a partir da morte do general Qasem Soleimani, num ataque ordenado pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Devemos acreditar que o outro tem a nossa mesma necessidade de paz. Não se obtém a paz se não se espera por ela. Peçamos ao Senhor o dom da paz!”, escreveu na sua conta do Twitter, @Pontifex.

O Papa visitou nste domingo Camerino, na região centro de Itália, atingida por um sismo em 2016.

Os danos do terremoto continuam a marcar a cidade. Antes da missa, Francisco encontrou-se com famílias que ainda vivem em alojamentos provisórios e teve de usar um capacete para entrar na Catedral.

O Papa deixou uma mensagem de esperança e pediu para que as vítimas não sejam esquecidas.

“Passaram quase três anos e o risco é que, depois do envolvimento emocional e mediático inicial, a atenção caia e as promessas acabem no esquecimento”.

Durante a homilia, Francisco mostrou preocupação com a crise no Oriente Médio.

“Estou acompanhando com preocupação a crescente tensão no Golfo Pérsico. Vamos utilizar os instrumentos diplomáticos para resolver os problemas complexos dos conflitos no Oriente Médio. Quero também renovar um apelo sincero à comunidade internacional: para que se empenhe com todos os esforços para promover o diálogo e a paz”.

O Papa Francisco referia-se ao ataque da última semana a petroleiros estrangeiros no mar de Omã.

Os Estados Unidos acusam o Irã, que rejeita as acusações.