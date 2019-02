Papa anuncia medidas concretas contra abusos sexuais

Por três dias, 190 líderes religiosos se reúnem no Vaticano para tratar de pedofilia na Igreja

O Papa Francisco iniciou nesta quinta-feira (21) a cúpula sobre os abusos sexuais, que se realiza no Vaticano até o próximo domingo, 24. Compareceram à abertura do encontro 190 líderes religiosos (entre presidentes de conferências episcopais, representantes de igrejas orientais, chefes de dicastérios e bispos sem dioceses. O papa Francisco abriu o encontro com mensagem direta: “Eu os convoquei para que juntos possamos ouvir o grito dos pequenos que pedem justiça”.

Em uma apresentação curta e austera, Francisco enfatizou a necessidade de mudar o rumo e estancar a hemorragia que dessangra a Igreja Católica, com ações precisas. “Nossos corações estão cobertos pelo peso da responsabilidade pastoral e eclesial que nos obriga a discutir em conjunto, de modo sinodal, sincero e profundo, como lidar com este mal que aflige a Igreja e a humanidade. O povo santo de Deus olha para nós e não espera só condenações simples e óbvias, mas todas as medidas concretas e eficazes que são necessárias. É preciso ser específico.”